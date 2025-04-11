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Бетис
Хуниор Фирпо
€ 3,50 млн
Хуниор Фирпо
Бетис
22 августа 1996 (30), Санто-Доминго
#23 | Защитник
184 см
Доминиканская Республика
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Еще 11 футболистов подозреваются в игре на нелегальных ставках
2025.04.11 15:53
3
Названа сумма трансферных долгов «Барселоны»
2024.10.17 09:26
Шесть футболистов «Манчестер Юнайтед» – в символической сборной худших игроков сезона АПЛ по версии ESPN
2022.05.26 08:16
4
Фото
«Барселона» объявила о продаже Фирпо в «Лидс» за 15 миллионов
2021.07.06 14:38
2
Журналист Скира: Фирпо перейдет из «Барселоны» в «Лидс» за 15 миллионов
2021.07.06 07:58
1
Sport.es: «Барселона» готова продать семь игроков, чтобы облегчить затраты на зарплаты
2021.06.09 19:57
7
El Chiringuito: «Барселона» выставит на трансфер Гризманна, Пьянича, Коутиньо и еще пятерых игроков
2021.03.26 09:57
13
Marca: «Барселона» готова продать шесть игроков ради трансфера Холанда
2021.03.13 11:48
21
Football London: Бельерин может перейти в «Барселону» в обмен на Фирпо
2021.02.26 22:56
2
Фирпо, Аленья и Пуч могут покинуть «Барселону» зимой
2020.12.22 21:36
1
«Барселона» готова зимой продать шесть игроков
2020.11.16 20:58
9
«Барселона» готова продать зимой пять игроков, чтобы купить Гарсию и Депая
2020.11.07 13:59
8
Mundo Deportivo: «Барселона» рассмотрит Зинченко, если команду покинет Фирпо
2020.09.27 10:15
4
«Аталанта» хочет купить у «Барселоны» Фирпо
2020.09.20 19:45
1
Marca составила сборную разочарований Примеры. В ней Гризманн, Йович и Фелиш
2020.07.21 08:09
1
«Барселона» претендует на защитника «Аякса» Тальяфико
2020.04.18 13:25
Журналист Скира: «Интер» отказал «Барселоне» в обмене Лаутаро Мартинеса на Семеду, Фирпо и Ракитича
2020.04.13 08:33
1
«Интер» не захотел включать Семеду и Фирпо в сделку по переходу Мартинеса в «Барселону»
2020.04.06 12:24
1
Sport.es: «Барселона» готова продать восемь игроков этим летом. Среди них – Гризманн и Видаль
2020.03.25 13:07
8
Mundo Deportivo: Рамос, Пике, Альба и Бускетс войдут в предварительный состав сборной Испании на Олимпиаду-2020
2020.03.06 00:50
4
Фирпо получил травму. У «Барселоны» не осталось здоровых левых защитников
2019.10.02 19:15
5
Видео
«Барселона» объявила о трансфере защитника «Бетиса» Фирпо
2019.08.04 14:22
2
Sport.es: «Барселона» и «Бетис» активизировали переговоры по трансферу Фирпо
2019.08.03 08:48
2
«Барселона» рассматривает кандидатуру защитника «МЮ» Дармиана
2019.07.29 17:44
3
«Бетис» требует за Фирпо 30 миллионов, «Барселона» готова заплатить 20
2019.07.25 15:59
1
«Барселона» может включить Кукурелью в сделку по защитнику «Бетиса» Фирпо
2019.07.16 22:42
1
Marca: «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» поборются за Фирпо
2019.06.24 07:24
1
«МЮ» может заплатить 25-30 миллионов за защитника «Бетиса» Фирпо
2019.05.25 17:20
В команду ноября Примеры по версии Whoscored вошли всего по одному игроку «Реала» и «Барселоны»
2018.12.08 11:52
«Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» интересуются защитником «Бетиса» Фирпо. Он забил «Барселоне»
2018.12.06 22:00
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