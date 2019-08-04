«Барселона» объявила о трансфере защитника «Бетиса» Фирпо

Доминиканцев у нас вроде ещё не было)
Очередной новичок появился в составе «Барселоны». Каталонцы приобрели у «Бетиса» защитника Эктора Фирпо.
По сведениям СМИ, «Барселона» заплатила за игрока порядка 21 миллиона евро. 22-летний футболист сегодня-завтра прибудет в Каталонию.
- В прошлом сезоне Фирпо сыграл 29 матчей в составе «Бетиса», забил три гола и сделал пять результативных передач.
- Фирпо – воспитанник «Бетиса».
- Футболист вызывался в молодежную сборную Испании.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 4, 2019