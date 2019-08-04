Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    «Барселона» объявила о трансфере защитника «Бетиса» Фирпо

    Очередной новичок появился в составе «Барселоны». Каталонцы приобрели у «Бетиса» защитника Эктора Фирпо.

    По сведениям СМИ, «Барселона» заплатила за игрока порядка 21 миллиона евро. 22-летний футболист сегодня-завтра прибудет в Каталонию.

    • В прошлом сезоне Фирпо сыграл 29 матчей в составе «Бетиса», забил три гола и сделал пять результативных передач.
    • Фирпо – воспитанник «Бетиса».
    • Футболист вызывался в молодежную сборную Испании.

    Источник: Твиттер «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:22
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7775

      Cules2013 58 минут назад

      Доминиканцев у нас вроде ещё не было)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3045

      dinar7777dinar 1 час назад

      наконец то ! а то в защите и так мало кто есть !

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79137
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72929
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru