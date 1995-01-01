Фирпо получил травму. У «Барселоны» не осталось здоровых левых защитников

Будут играть без защиты, просто надо будет забивать немного больше, допустим выпустить 6 нападающих.
Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо выбыл из строя из-за травмы.
Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, 23-летний футболист на тренировке во вторник получил повреждение подколенного сухожилия.
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» Фирпо сыграть не сможет.
Две недели назад травмировался Жорди Альба, поэтому у «Барсы» не осталось здоровых левых защитников.
- Фирпо в текущем сезоне сыграл четыре матча и забил один гол.
- Матч «Барселона» – «Интер» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.