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    Фирпо получил травму. У «Барселоны» не осталось здоровых левых защитников

    Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо выбыл из строя из-за травмы.

    Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, 23-летний футболист на тренировке во вторник получил повреждение подколенного сухожилия.

    В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» Фирпо сыграть не сможет.

    Две недели назад травмировался Жорди Альба, поэтому у «Барсы» не осталось здоровых левых защитников.

    • Фирпо в текущем сезоне сыграл четыре матча и забил один гол.
    • Матч «Барселона» – «Интер» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3421

      Yev 17 минут назад

      Будут играть без защиты, просто надо будет забивать немного больше, допустим выпустить 6 нападающих.

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