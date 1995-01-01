Фирпо получил травму. У «Барселоны» не осталось здоровых левых защитников

Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо выбыл из строя из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, 23-летний футболист на тренировке во вторник получил повреждение подколенного сухожилия.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» Фирпо сыграть не сможет.

Две недели назад травмировался Жорди Альба, поэтому у «Барсы» не осталось здоровых левых защитников.