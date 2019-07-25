«Бетис» требует за Фирпо 30 миллионов, «Барселона» готова заплатить 20

«Барселона» интересуется фланговым защитником «Бетиса» Эктором Фирпо.
По информации Estadio Deportivo, каталонцы предлагают за 22-летнег игрока 20 миллионов евро. Севильский клуб требует на 10 миллионов больше.
В приглашении испанца заинтересован главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде. Специалист будет настаивать на том, чтобы клуб поднял свое предложение до 25 миллионов евро.
- Ранее сообщалось, что каталонцы могут включить в сделку по Фирпо защитника Марка Кукурелью.
- В прошлом сезоне Фирпо провел за «Бетис» 29 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.
Источник: Estadio Deportivo
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