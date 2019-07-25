«Бетис» требует за Фирпо 30 миллионов, «Барселона» готова заплатить 20

«Барселона» интересуется фланговым защитником «Бетиса» Эктором Фирпо.

По информации Estadio Deportivo, каталонцы предлагают за 22-летнег игрока 20 миллионов евро. Севильский клуб требует на 10 миллионов больше.

В приглашении испанца заинтересован главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде. Специалист будет настаивать на том, чтобы клуб поднял свое предложение до 25 миллионов евро.