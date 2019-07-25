Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    «Бетис» требует за Фирпо 30 миллионов, «Барселона» готова заплатить 20

    «Барселона» интересуется фланговым защитником «Бетиса» Эктором Фирпо.

    По информации Estadio Deportivo, каталонцы предлагают за 22-летнег игрока 20 миллионов евро. Севильский клуб требует на 10 миллионов больше.

    В приглашении испанца заинтересован главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде. Специалист будет настаивать на том, чтобы клуб поднял свое предложение до 25 миллионов евро.

    • Ранее сообщалось, что каталонцы могут включить в сделку по Фирпо защитника Марка Кукурелью.
    • В прошлом сезоне Фирпо провел за «Бетис» 29 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.

    Источник: Estadio Deportivo

    Ежедневная испанская спортивная газета, основанная в 1995 году в Севилье. 11 января 2010 года была продана El Mundo.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79118
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72719
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru