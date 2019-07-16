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    «Барселона» может включить Кукурелью в сделку по защитнику «Бетиса» Фирпо

    «Барселона» хочет купить этим летом левого защитника «Бетиса» Эктора Фирпо, сообщает Marca.

    Отступные в контракте 22-летнего испанца доминиканского происхождения составляют 50 миллионов евро, однако каталонский клуб не готов платить такую сумму.

    В связи с этим «Барса» рассматривает вариант с включением в сделку Марка Кукурельи, который сегодня был выкуплен у «Эйбара» за 4 миллиона евро.

    • В прошлом сезоне Фирпо провел за «Бетис» 29 игр, забил три мяча и сделал пять ассистов.
    • Кукурелья сыграл 33 матча в составе «Эйбара», отличился двумя голами и двумя результативными передачами.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 22:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +164

      Shotlandets86 42 минуты назад

      Обнищала Путалона, вся в кредитах. Скоро закроют это богодельню.)))

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