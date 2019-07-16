«Барселона» может включить Кукурелью в сделку по защитнику «Бетиса» Фирпо

«Барселона» хочет купить этим летом левого защитника «Бетиса» Эктора Фирпо, сообщает Marca.

Отступные в контракте 22-летнего испанца доминиканского происхождения составляют 50 миллионов евро, однако каталонский клуб не готов платить такую сумму.

В связи с этим «Барса» рассматривает вариант с включением в сделку Марка Кукурельи, который сегодня был выкуплен у «Эйбара» за 4 миллиона евро.