«Барселона» может включить Кукурелью в сделку по защитнику «Бетиса» Фирпо

Обнищала Путалона, вся в кредитах. Скоро закроют это богодельню.)))
«Барселона» хочет купить этим летом левого защитника «Бетиса» Эктора Фирпо, сообщает Marca.
Отступные в контракте 22-летнего испанца доминиканского происхождения составляют 50 миллионов евро, однако каталонский клуб не готов платить такую сумму.
В связи с этим «Барса» рассматривает вариант с включением в сделку Марка Кукурельи, который сегодня был выкуплен у «Эйбара» за 4 миллиона евро.
- В прошлом сезоне Фирпо провел за «Бетис» 29 игр, забил три мяча и сделал пять ассистов.
- Кукурелья сыграл 33 матча в составе «Эйбара», отличился двумя голами и двумя результативными передачами.