«Барселона» готова продать зимой пять игроков, чтобы купить Гарсию и Депая

«Барселона» хочет во время зимнего трансферного окна купить защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию и нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.

Однако денег на приобретения сейчас нет, поэтому их надо заработать за счет продаж других игроков, пишет Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб готов расстаться с Самуэлем Умтити, Хуниором Фирпо, Карлесом Аленьей, Усманом Дембеле и Мартином Брайтвайтом.

На всех указанных футболистов тренерский штаб «Барсы» во главе с Рональдом Куманом не рассчитывает.