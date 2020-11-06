Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    «Барселона» готова продать зимой пять игроков, чтобы купить Гарсию и Депая

    «Барселона» хочет во время зимнего трансферного окна купить защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию и нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.

    Однако денег на приобретения сейчас нет, поэтому их надо заработать за счет продаж других игроков, пишет Mundo Deportivo.

    По информации источника, каталонский клуб готов расстаться с Самуэлем Умтити, Хуниором Фирпо, Карлесом Аленьей, Усманом Дембеле и Мартином Брайтвайтом.

    На всех указанных футболистов тренерский штаб «Барсы» во главе с Рональдом Куманом не рассчитывает.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2528

      Puddle 19 минут назад

      Я помню в 2010-м Спартак полсостава продал, чтобы купить легенду хряков Де Зеува!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10763

      Cules2013 44 минуты назад

      Фирпо продавать нельзя (каким бы он кривым не был), ибо опять у нас будет 3 игрока на 2 фланга защиты. Чуть что (травмы, дисквы) и играть будет некому. Мы вон уже отдали запасного ЦЗ, и что? Только сезон начался, а у нас уже де Йонг там играет, ибо больше некому. Дальновидно, шо писец.
      Аленье нужно дать шанс заиграть, хотя, если честно, главный плюс в том, что он свой воспитанник. Игрок он средненький.
      Дембеле лучше не продавать до лета, зато Гриза и Брайта - вполне возможно.
      Ну и самое главное - а нафиг нам Депай?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11328

      KLIM777 1 час назад

      ахахахах депай вообще не уровень барсы, опять хлам решили собрать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10476

      Skull_Boy 2 часа назад

      А бестолковые Гризманн, Коутиньо, Пьянич, Де Йонг и Роберто устраивают, во главе с дырой в воротах

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4143

      dinar7777dinar > Skull_Boy 2 часа назад

      тер стеген дыра? коут хорошо начал сезон ! пьяничу не дают играть а где он выходил очень полезен ! де йонг еще молодой и перспективный ! роберто для ротации сойдет ! гризманна не на той позиции использует - какой он в сборной и какой в барсе?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2035

      AZ > dinar7777dinar 1 час назад

      гризман вам вообще не нужен. Бестолковый игрок, невписывающий под игру Барселоны... А сколько эпопеи было вокруг него, с его переходом... А в итоге оказался пустышкой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2035

      AZ 3 часа назад

      Кумана продадут, потом купят и одного и второго...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80352
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru