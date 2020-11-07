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  • «Барселона» готова продать зимой пять игроков, чтобы купить Гарсию и Депая

«Барселона» готова продать зимой пять игроков, чтобы купить Гарсию и Депая

7 ноября 2020, 13:59
8

«Барселона» хочет во время зимнего трансферного окна купить защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию и нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.

Однако денег на приобретения сейчас нет, поэтому их надо заработать за счет продаж других игроков, пишет Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб готов расстаться с Самуэлем Умтити, Хуниором Фирпо, Карлесом Аленьей, Усманом Дембеле и Мартином Брайтвайтом.

На всех указанных футболистов тренерский штаб «Барсы» во главе с Рональдом Куманом не рассчитывает.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Умтити Самуэль Депай Мемфис Брейтуэйт Мартин Дембеле Усман Аленья Карлес Фирпо Хуниор Гарсия Эрик
Комментарии (8)
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AZ
1604748310
Кумана продадут, потом купят и одного и второго...
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Skull_Boy
1604749603
А бестолковые Гризманн, Коутиньо, Пьянич, Де Йонг и Роберто устраивают, во главе с дырой в воротах
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Cules2013
1604756541
Фирпо продавать нельзя (каким бы он кривым не был), ибо опять у нас будет 3 игрока на 2 фланга защиты. Чуть что (травмы, дисквы) и играть будет некому. Мы вон уже отдали запасного ЦЗ, и что? Только сезон начался, а у нас уже де Йонг там играет, ибо больше некому. Дальновидно, шо писец. Аленье нужно дать шанс заиграть, хотя, если честно, главный плюс в том, что он свой воспитанник. Игрок он средненький. Дембеле лучше не продавать до лета, зато Гриза и Брайта - вполне возможно. Ну и самое главное - а нафиг нам Депай?
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Vladarg
1604760191
Готова то она,может быть и готова,но вот насколько удачно втюхать получится эти личности,вот вопрос. Дожили..нет денег на Депая..спасибо бартомеу надо сказать.
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Viper for CSKA
1604761878
Кроме Аленья всех можно спокойно скидывать, а вот за что так тиранят испанца, я не понимаю. Очень классно играл, когда его к старту подтягивали. Хотя Артур тоже играл здорово на этой позиции, но и от него избавились. Не совсем понимаю, каким в Барсе видят центрального полузащитника для основы. Странные люди.
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