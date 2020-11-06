«Барселона» готова продать зимой пять игроков, чтобы купить Гарсию и Депая

Я помню в 2010-м Спартак полсостава продал, чтобы купить легенду хряков Де Зеува!
«Барселона» хочет во время зимнего трансферного окна купить защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию и нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.
Однако денег на приобретения сейчас нет, поэтому их надо заработать за счет продаж других игроков, пишет Mundo Deportivo.
По информации источника, каталонский клуб готов расстаться с Самуэлем Умтити, Хуниором Фирпо, Карлесом Аленьей, Усманом Дембеле и Мартином Брайтвайтом.
На всех указанных футболистов тренерский штаб «Барсы» во главе с Рональдом Куманом не рассчитывает.