Marca: «Барселона» готова продать шесть игроков ради трансфера Холанда

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет видеть в своей команде форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

По информации Marca, приобретение норвежца ближайшим летом – приоритет руководителя каталонского клуба. Сумма возможной сделки оценивается в 100 миллионов евро.

Чтобы получить деньги на трансфер 20-летнего нападающего, «Барса» готова продать Антуана Гризманна, Усмана Дембеле, Филиппе Коутиньо, Самуэля Умтити, Хуниора Фирпо и Мартина Брайтвайта.