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    Marca: «Барселона» готова продать шесть игроков ради трансфера Холанда

    Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет видеть в своей команде форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

    По информации Marca, приобретение норвежца ближайшим летом – приоритет руководителя каталонского клуба. Сумма возможной сделки оценивается в 100 миллионов евро.

    Чтобы получить деньги на трансфер 20-летнего нападающего, «Барса» готова продать Антуана Гризманна, Усмана Дембеле, Филиппе Коутиньо, Самуэля Умтити, Хуниора Фирпо и Мартина Брайтвайта.

    • Холанд в текущем сезоне забил 31 гол и сделал восемь ассистов в 29 матчах за «Боруссию».
    • Помимо «Барселоны» на него претендуют «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10516

      DeStar 15 минут назад

      да.. жестко, гризман дембеле и коут = 365 лямов насколько я помню. Хотя явно барса продаст их хочет не ради холланда, а ради денег просто, игроки по сути не полезные, особенно коут, а зп жрут, и цена на них и так падает, нужно сливать. ... только кому коут, который не играет почти нужен больше чем лямов за 40 теперь

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      Рейтинг: +7636

      Вомбат 21 минуту назад

      Холанд по стилю игры Барсе не подойдет. Хотя возможно Куман будет кардинально перестраивать игру Барсы. Тогда надо многих усаживать на лавку и обновлять состав. А если просто купить одного Холанда, то он там потеряет уверенность в себе. Не дай бог вообще превратится в лузера вроде Малкома.

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      Рейтинг: +2870

      m40 58 минут назад

      А ведь еще совсем недавно Коутиньо, Дембеле и Гризман были лакомым куском как Холанд сейчас. Может купят его, он не заиграет и также будут распродавать года через 3

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      Рейтинг: +275

      DyadyaWel 1 час назад

      Кроме Дембеля- все пассажиры и можно смело продавать. Другой вопрос, а кто их возьмет и за сколько?! И на место Альбы тоже нужен игрок еще вчера...

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      Рейтинг: +2737

      Snek > DyadyaWel 1 час назад

      Дембеле тоже тухлый, по крайней мере в сравнении с Холандом.
      Да и вообще основная цель продажи - разгрузить зарплатную ведомость, а не заработать.

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      Рейтинг: +1726

      ItalianFootball 1 час назад

      4 из группы нападения и 2 из защитной... Он за всех будет отрабатывать ? или у Барсы есть дикая глубина состава ?

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      Рейтинг: +11442

      Skull_Boy 1 час назад

      Дембеле с Фирпо можно оставить, а эти явно на выход

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