Marca: «Барселона» готова продать шесть игроков ради трансфера Холанда

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет видеть в своей команде форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
По информации Marca, приобретение норвежца ближайшим летом – приоритет руководителя каталонского клуба. Сумма возможной сделки оценивается в 100 миллионов евро.
Чтобы получить деньги на трансфер 20-летнего нападающего, «Барса» готова продать Антуана Гризманна, Усмана Дембеле, Филиппе Коутиньо, Самуэля Умтити, Хуниора Фирпо и Мартина Брайтвайта.
- Холанд в текущем сезоне забил 31 гол и сделал восемь ассистов в 29 матчах за «Боруссию».
- Помимо «Барселоны» на него претендуют «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити».
Источник: Marca