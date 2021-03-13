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  • Marca: «Барселона» готова продать шесть игроков ради трансфера Холанда

Marca: «Барселона» готова продать шесть игроков ради трансфера Холанда

13 марта 2021, 11:48
21

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет видеть в своей команде форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

По информации Marca, приобретение норвежца ближайшим летом – приоритет руководителя каталонского клуба. Сумма возможной сделки оценивается в 100 миллионов евро.

Чтобы получить деньги на трансфер 20-летнего нападающего, «Барса» готова продать Антуана Гризманна, Усмана Дембеле, Филиппе Коутиньо, Самуэля Умтити, Хуниора Фирпо и Мартина Брайтвайта.

  • Холанд в текущем сезоне забил 31 гол и сделал восемь ассистов в 29 матчах за «Боруссию».
  • Помимо «Барселоны» на него претендуют «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити».

Источник: Marca
Испания. Примера Германия. Бундеслига Барселона Боруссия Д Коутиньо Филиппе Гризманн Антуан Умтити Самуэль Брейтуэйт Мартин Дембеле Усман Фирпо Хуниор Холанд Эрлинг
Комментарии (21)
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Skull_Boy
1615627692
Дембеле с Фирпо можно оставить, а эти явно на выход
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ItalianFootball
1615628644
4 из группы нападения и 2 из защитной... Он за всех будет отрабатывать ? или у Барсы есть дикая глубина состава ?
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DyadyaWel
1615629501
Кроме Дембеля- все пассажиры и можно смело продавать. Другой вопрос, а кто их возьмет и за сколько?! И на место Альбы тоже нужен игрок еще вчера...
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m40
1615630970
А ведь еще совсем недавно Коутиньо, Дембеле и Гризман были лакомым куском как Холанд сейчас. Может купят его, он не заиграет и также будут распродавать года через 3
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Вомбат
1615633203
Холанд по стилю игры Барсе не подойдет. Хотя возможно Куман будет кардинально перестраивать игру Барсы. Тогда надо многих усаживать на лавку и обновлять состав. А если просто купить одного Холанда, то он там потеряет уверенность в себе. Не дай бог вообще превратится в лузера вроде Малкома.
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DeStar
1615633540
да.. жестко, гризман дембеле и коут = 365 лямов насколько я помню. Хотя явно барса продаст их хочет не ради холланда, а ради денег просто, игроки по сути не полезные, особенно коут, а зп жрут, и цена на них и так падает, нужно сливать. ... только кому коут, который не играет почти нужен больше чем лямов за 40 теперь
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Лфшт
1615636632
Она их уже 3й год продает, только кому это гавно нужно, кроме Барсы ))
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Cules2013
1615644769
Это полный бред. Марка выдаёт желаемое за действительное, побольше хайпа нагоняет. Лапорта сказал, что распродажи массовой не будет, а приоритет - это Гарсия и, возможно, Агуэро с Депаем +Алаба. Все они свободные агенты, но на з/п придётся хорошо потратиться. Остальные трансферы, в т.ч. и Холланд, возможны, но решение будет приниматься по ситуации. Речь шла о спонсорских деньгах, которых может и не быть или их не хватить. Да и не ясно, хочет к нам сам Холланд. И если хочет, то когда? Этим ли летом? Бред потому, что никто не продаёт 6 игроков ради 1, а остальные 5 откуда взять, из Барсы Б всех?) Играть, кто будет, итак скамейка неприлично короткая. У нас просто заявка на матч не наберётся))) Всех вышеуказанных можно продать, но лишь для перераспределения доходов, найдя им адекватные замены, просто дешевле.
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El_Chori
1615675988
Да возьмите уже Агуэро. А Месси отпустите. Прошла его эпоха. Надо чистить состав, как Пеп, который убрал Роналдиньо в свое время. Иначе у голландца ничего не получится.
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