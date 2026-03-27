«Барселона» заинтересовалась экс-игроком «Реала»

«Барселона» рассматрвает подписание вингера «Осасуны» Виктора Муньоса.
Сумма отступных за футболиста составляет 40 миллионов евро, что проблематично для каталонцев.
Муньос перешел в «Осасуну» из «Реала» летом прошлого года за 5 миллионов евро.
При этом «сливочные», по данным Sport.es, сохранили за собой право 50% от будущей продажи, а также приоритетное право на выкуп игрока в течение ближайших трех лет за 8, 9 и 10 миллионов евро соответственно.
Муньос был в системе «Барселоны» с 2014 по 2017 год, а в «Мадриде» – с 2021-го по 2025-й.
- В этом сезоне 22-летний вингер провел за «Осасуну» 31 матч, забил 6 голов, сделал 5 ассистов.
- За первую команду «Реала» Муньос провел 4 игры.
Источник: страница El Chiringuito TV в соцсети X