«Барселона» заинтересовалась экс-игроком «Реала»

«Барселона» рассматрвает подписание вингера «Осасуны» Виктора Муньоса.

Сумма отступных за футболиста составляет 40 миллионов евро, что проблематично для каталонцев.

Муньос перешел в «Осасуну» из «Реала» летом прошлого года за 5 миллионов евро.

При этом «сливочные», по данным Sport.es, сохранили за собой право 50% от будущей продажи, а также приоритетное право на выкуп игрока в течение ближайших трех лет за 8, 9 и 10 миллионов евро соответственно.

Муньос был в системе «Барселоны» с 2014 по 2017 год, а в «Мадриде» – с 2021-го по 2025-й.