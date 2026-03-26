Агент Захаряна язвительно прокомментировал невызов Арсена в сборную России

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, отреагировал на решение тренерского штаба сборной России во главе с Валерием Карпиным не включать его клиента в итоговую заявку национальной команды на мартовские матчи.

27 марта будет игра с Никарагуа, 31 марта – с Мали.

«Наверное, Арсен расстроился, что не попал в окончательный список сборной России.

Если Карпин не вызывает Захаряна, значит главный тренер сборной считает, что футболисты «Балтики» и «Ростова» сильнее игрока «Реал Сосьедада».

Это решение Валерия Георгиевича. Арсен сейчас сконцентрирован на успешной игре за клуб. Впереди финал Кубка Испании», – сказал агент.