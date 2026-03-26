Агент Захаряна язвительно прокомментировал невызов Арсена в сборную России

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, отреагировал на решение тренерского штаба сборной России во главе с Валерием Карпиным не включать его клиента в итоговую заявку национальной команды на мартовские матчи.
27 марта будет игра с Никарагуа, 31 марта – с Мали.
«Наверное, Арсен расстроился, что не попал в окончательный список сборной России.
Если Карпин не вызывает Захаряна, значит главный тренер сборной считает, что футболисты «Балтики» и «Ростова» сильнее игрока «Реал Сосьедада».
Это решение Валерия Георгиевича. Арсен сейчас сконцентрирован на успешной игре за клуб. Впереди финал Кубка Испании», – сказал агент.
- 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года.
- Тогда его купили у московского «Динамо» за 13 миллионов евро.
- С тех пор хавбек забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 64 матчах.
- В этом сезоне он отличился одним забитым мячом в 20 играх.
- Контракт Арсена с испанским клубом рассчитан до лета 2029-го.
Источник: «РБ Спорт»