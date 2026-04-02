Сын Касильяса расплакался после поражения в детском Эль Класико

На днях случился матч между детскими командами «Реала» и «Барселоны». За мадридцев выступал сын бывшего голкипера основной команды Икера Касильяса.
После поражения юный голкипер расплакался. Утешали его даже футболисты сине-гранатовых.
- Касильяс-старший – уроженец Мадрида, он воспитанник «Реала» и выступал за команду с 1998 по 2015 годы. В Примере за мадридцев Икер провел 510 встреч, пропустил 525 голов.
- С «Реалом» Касильяс пять раз становился чемпионом, трижды брал Лигу чемпионов.
- В 2015-2020 годах Касильяс выступал в Португалии за «Порту». В местном чемпионате спортсмен провел 116 встреч, пропустил 73 гола.
- Со сборной Испании Икер брал чемпионат мира и дважды – чемпионат Европы.
- Сейчас 44-летний Касильяс в футболе не работает.
Источник: «Бомбардир»