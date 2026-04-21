Ямаль назвал лучшего футболиста в истории

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Когда понимаешь, что спортсмен – легенда не только в своем виде спорта, но и во всех остальных, это потому, что он лучший. Месси – тому пример. Он лучший футболист в истории, а также лучший спортсмен.

Для меня он не просто очередной кумир. Все уважают его за все, что он сделал, за пример, что он подает, и я надеюсь пойти по его стопам», – сказал Ямаль.