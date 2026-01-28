Беллингем стал рекордсменом Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем проводит 50-й матч в ЛЧ.
Он стал первым полевым игроком в истории турнира, достигшим этой отметки до 23 лет.
Предыдущий рекорд принадлежал Сеску Фабрегасу, отыгравшему в Лиге чемпионов 46 раз до своего 23-летия.
Среди всех футболистов рекордсменом остается экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс с 56 матчами.
- Икер Касильяс – 56
- Джуд Беллингем – 50
- Сеск Фабрегас – 46
- Килиан Мбаппе – 44
«Реал» играет на выезде с «Бенфикой» в 8-м туре общего этапа ЛЧ. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: 365Scores