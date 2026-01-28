Беллингем стал рекордсменом Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем проводит 50-й матч в ЛЧ.

Он стал первым полевым игроком в истории турнира, достигшим этой отметки до 23 лет.

Предыдущий рекорд принадлежал Сеску Фабрегасу, отыгравшему в Лиге чемпионов 46 раз до своего 23-летия.

Среди всех футболистов рекордсменом остается экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс с 56 матчами.

«Реал» играет на выезде с «Бенфикой» в 8-м туре общего этапа ЛЧ. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.