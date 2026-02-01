Введите ваш ник на сайте
Беллингем получил травму и покинул поле в слезах

1 февраля, 16:38
2

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем получил мышечную травму в домашнем матче 22-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано».

На 9-й минуте дерби хавбек ускорился за мячом, повредил заднюю поверхность левого бедра, сел на газон и попросил замену.

Беллингем заплакал, покидая поле. На 10-й минуте вместо него вышел Браим Диас.

  • 22-летний англичанин – один из футболистов «Реала», которому свистели фанаты перед этой игрой на «Сантьяго Бернабеу».
  • В этом сезоне Беллингем провел за клуб 28 матчей, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.

Источник: Спортс''
Испания. Примера Райо Вальекано Реал Беллингем Джуд
