Моуринью: «На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о вингере «Реала» Винисиусе после стыкового матча Лиги чемпионов.
Встречу останавливали во втором тайме после того, как Винисиус обвинил вингера лиссабонцев Джанлуку Престианни в расистских высказываниях. Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
«Что-то не так, потому что это происходит на каждом стадионе. На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается», – сказал Моуринью.
Португальский тренер также заявил, что Винисиус «не отпраздновал в уважительном ключе».
- «Реал» победил в матче со счетом 1:0. Винисиус забил единственный гол на 50-й минуте. Он станцевал с угловым флагом между ног во время празднования.
- Моуринью получил красную карточку в конце матча за споры с арбитром.
Источник: BBC