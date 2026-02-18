Моуринью: «На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о вингере «Реала» Винисиусе после стыкового матча Лиги чемпионов.

Встречу останавливали во втором тайме после того, как Винисиус обвинил вингера лиссабонцев Джанлуку Престианни в расистских высказываниях. Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«Что-то не так, потому что это происходит на каждом стадионе. На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается», – сказал Моуринью.

Португальский тренер также заявил, что Винисиус «не отпраздновал в уважительном ключе».