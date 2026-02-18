Мбаппе сообщил, сколько раз Престианни обозвал Винисиуса

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе после первого стыкового матча Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0) в Лиссабоне прокомментировал расистский скандал.

Игру останавливали во втором тайме после того, как Винисиус обвинил вингера лиссабонцев Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз! Пять! И я сам видел и слышал. Он прикрыл лицо майкой, чтобы никто этого не видел и не слышал, но все отчетливо видно по его реакции после матча, по его лицу, по его поведению. Его лицо не лжет», – сказал Мбаппе.