Кейн – о матче «ПСЖ» и «Баварии»: «Игра в обороне была великолепна»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал гостевое поражение от «ПСЖ» (4:5) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Вы увидели две команды высокого уровня в атаке и в переходной фазе. В целом, если посмотреть на их голы, пенальти был слишком легким, но мы могли решать исход игры раньше.
Мы боролись, цеплялись и в итоге остались в игре. Несмотря на девять забитых мячей, я считаю, что игра в обороне была великолепна. Иногда нападающие выходят на первый план, но защита сегодня сыграла потрясающе.
Всегда есть что-то, в чем нужно совершенствоваться. Мы отправляемся на «Альянц Арену», и нам нечего терять, мы наиболее хороши при интенсивной и силовой игре. [Дальше пройдет] тот, кто воспользуется своими моментами на следующей неделе, и мы надеемся, что болельщики поддержит нас, и это нас подстегнет», – сказал Кейн.
- У «Баварии» отличились Гарри Кейн на 17-й с пенальти, Майкл Олисе на 41-й, Дайот Упамекано на 65-й и Луис Диас на 68-й. Голы у «ПСЖ» забили Хвича Кварацхелия на 24-й и 56-й минутах, Жоау Невеш на 33-й и Усман Дембеле на 45+4-й (с пенальти) и 58-й.
- Кейн забил 139-й гол за «Баварию» и теперь делит с Элбером 10-е место в истории клуба по этому показателю.
- Ответная игра состоится 6 мая.