  • Кейн – о матче «ПСЖ» и «Баварии»: «Игра в обороне была великолепна»

Кейн – о матче «ПСЖ» и «Баварии»: «Игра в обороне была великолепна»

Сегодня, 10:55
1

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал гостевое поражение от «ПСЖ» (4:5) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Вы увидели две команды высокого уровня в атаке и в переходной фазе. В целом, если посмотреть на их голы, пенальти был слишком легким, но мы могли решать исход игры раньше.

Мы боролись, цеплялись и в итоге остались в игре. Несмотря на девять забитых мячей, я считаю, что игра в обороне была великолепна. Иногда нападающие выходят на первый план, но защита сегодня сыграла потрясающе.

Всегда есть что-то, в чем нужно совершенствоваться. Мы отправляемся на «Альянц Арену», и нам нечего терять, мы наиболее хороши при интенсивной и силовой игре. [Дальше пройдет] тот, кто воспользуется своими моментами на следующей неделе, и мы надеемся, что болельщики поддержит нас, и это нас подстегнет», – сказал Кейн.

Еще по теме:
Маркиньос высказался о менталитете «ПСЖ» и «Баварии» после матча с 9 голами
Дембеле объяснил, что случилось с «ПСЖ» при счете 5:2 в матче с «Баварией» 1
Защитник «Баварии» заявил о спорных решениях судьи в матче с «ПСЖ» 2
Источник: BBC
Комментарии (1)
Цугундeр
1777454011
) "Грязный Гарри!") Три сейва Мэтью, и ты через год в Нижнем..))
Ответить
Главные новости
Экс-тренер вратарей «Спартака» ответил критикам Максименко
11:58
1
Основной защитник «Локомотива» определился с будущим в клубе
11:28
2
Стала известна оценка Сафонова от L’Equipe за игру с «Баварией»
11:19
Фото«Спартаку» и «Зениту» предложили форварда сборной Аргентины
11:08
2
Аршавин назвал изменения в игре «Спартака» при Карседо
10:42
ФотоАрмения и Грузия примут молодежный чемпионат мира
10:19
3
Дембеле объяснил, что случилось с «ПСЖ» при счете 5:2 в матче с «Баварией»
10:02
1
Канчельскис посмеялся над игрой «Спартака»
09:49
11
Защитник «Баварии» заявил о спорных решениях судьи в матче с «ПСЖ»
09:33
2
Аршавин назвал единственный матч, где «Краснодар» еще может потерять очки
09:26
7
Все новости
Все новости
Кейн – о матче «ПСЖ» и «Баварии»: «Игра в обороне была великолепна»
10:55
1
Маркиньос высказался о менталитете «ПСЖ» и «Баварии» после матча с 9 голами
10:34
Дембеле объяснил, что случилось с «ПСЖ» при счете 5:2 в матче с «Баварией»
10:02
1
Защитник «Баварии» заявил о спорных решениях судьи в матче с «ПСЖ»
09:33
2
Морган – о «ПСЖ» и «Баварии»: «Арсенал» измотает любого из них»
09:13
1
Компани сказал, что вселяет уверенность в «Баварию» перед ответной игрой с «ПСЖ»
08:41
1
Энрике назвал число голов, которые «ПСЖ» нужно забить в ответном матче с «Баварией»
08:20
1
Семин высказался о голе Хвичи в ворота «Баварии»
01:50
2
Компани описал матч «ПСЖ» – «Бавария»
01:41
Только один игрок опережает Хвичу по голевым действиям в этом сезоне ЛЧ
01:33
Энрике высказался о победе «ПСЖ» над «Баварией» со счетом 5:4
01:25
2
«ПСЖ» и «Бавария» угрожают рекорду «Барселоны» 26-летней давности
01:17
Губерниев охарактеризовал Сафонова во время игры «ПСЖ» – «Бавария»
01:08
3
ФотоХвичу не признали лучшим игроком матча «ПСЖ» – «Бавария»
01:02
Луис Энрике побил рекорд Гвардиолы в Лиге чемпионов
00:54
1
Сафонов прокомментировал 5:4 в матче «ПСЖ» – «Бавария»
00:46
2
Нойер повторил антирекорд Лиги чемпионов 2000 года
00:36
6
Матч «ПСЖ» – «Бавария» побил еще один рекорд ЛЧ
00:26
1
Сафонов установил личный антирекорд в «ПСЖ»
00:20
5
Реакция Генича на 5:4 в матче «ПСЖ» – «Бавария»
00:12
5
⚡️ Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова в первом полуфинале победил «Баварию» – 5:4!
Вчера, 23:57
64
Кейн побил рекорд Джеррарда в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
ФотоПевица Земфира* пришла на матч «ПСЖ» – «Бавария» в футболке Сафонова
Вчера, 23:33
15
Хвича – лучший игрок в истории «ПСЖ» по голевым действиям за один сезон ЛЧ
Вчера, 23:23
4
Маркиньос повторил достижение Роберто Карлоса в Лиге чемпионов
Вчера, 23:18
Полуфинал «ПСЖ» – «Бавария» стал рекордным в истории ЛЧ
Вчера, 23:13
Сафонов стал первым российским вратарем в полуфинале Лиги чемпионов
Вчера, 22:19
Прогноз Макрона на матч «ПСЖ» – «Бавария»
Вчера, 17:24
8
