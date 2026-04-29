Стала известна оценка Сафонова от L’Equipe за игру с «Баварией»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил от L’Equipe оценку 5 по 10-балльной шкале за игру в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (5:4) в Париже.

Другие игроки французского клуба получили следующие оценки:

Ашраф Хакими – 5, Маркиньос – 3, Вильям Пачо – 3, Нуну Мендеш – 3, Варрен Заир-Эмери – 7, Витинья – 5, Жоау Невеш – 7, Десир Дуэ – 6, Усман Дембеле – 8, Хвича Кварацхелия – 9.