Морган – о «ПСЖ» и «Баварии»: «Арсенал» измотает любого из них»

Британский телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган оценил первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария» (5:4).
«Это не настоящий футбол. Слишком агрессивно. Дырявее, чем сито. Изнуряющий «Арсенал» Артеты измотает любого из них», – написал Морган.
- Голы у «ПСЖ» забили Хвича Кварацхелия на 24-й и 56-й минутах, Жоау Невеш на 33-й и Усман Дембеле на 45+4-й (с пенальти) и 58-й. У «Баварии» отличились Гарри Кейн на 17-й с пенальти, Майкл Олисе на 41-й, Дайот Упамекано на 65-й и Луис Диас на 68-й.
- Сегодня «Арсенал» встретится с «Атлетико» в Мадриде в первом полуфинале в другой паре.
Источник: страница Пирса Моргана в соцсети X