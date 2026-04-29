Морган – о «ПСЖ» и «Баварии»: «Арсенал» измотает любого из них»

Британский телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган оценил первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария» (5:4).

«Это не настоящий футбол. Слишком агрессивно. Дырявее, чем сито. Изнуряющий «Арсенал» Артеты измотает любого из них», – написал Морган.