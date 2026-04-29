Маркиньос высказался о менталитете «ПСЖ» и «Баварии» после матча с 9 голами

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о домашней победе над «Баварией» (5:4) в первом полуфинале Лиги чемпионов.
«Все любители футбола получили удовольствие от просмотра этого матча. Играть в таком матче – настоящее удовольствие. Это те матчи, о которых мечтаешь весь год.
Обе команды имеют менталитет – ничего не отдавать и идти вперед. Это был красивый матч, и там [в Мюнхене] будет так же. У нас есть небольшое преимущество, нужно поехать туда с правильным настроем, чтобы победить.
Травма Хакими? На поле он сказал, что это были судороги. Больше информации будет позже», – сказал Маркиньос.
- На 87-й минуте защитник парижан Ашраф Хакими боролся за мяч с Конрадом Лаймером и без контакта с соперником повредил заднюю поверхность бедра. Ему пришлось доиграть матч до конца, несмотря на боль: к этому моменту «ПСЖ» использовал все три слота для замен.
- Голы у «ПСЖ» забили Хвича Кварацхелия на 24-й и 56-й минутах, Жоау Невеш на 33-й и Усман Дембеле на 45+4-й (с пенальти) и 58-й. У «Баварии» отличились Гарри Кейн на 17-й с пенальти, Майкл Олисе на 41-й, Дайот Упамекано на 65-й и Луис Диас на 68-й.
- Ответная игра состоится 6 мая.
Источник: RMC Sport