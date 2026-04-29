Маркиньос высказался о менталитете «ПСЖ» и «Баварии» после матча с 9 голами

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о домашней победе над «Баварией» (5:4) в первом полуфинале Лиги чемпионов.

«Все любители футбола получили удовольствие от просмотра этого матча. Играть в таком матче – настоящее удовольствие. Это те матчи, о которых мечтаешь весь год.

Обе команды имеют менталитет – ничего не отдавать и идти вперед. Это был красивый матч, и там [в Мюнхене] будет так же. У нас есть небольшое преимущество, нужно поехать туда с правильным настроем, чтобы победить.

Травма Хакими? На поле он сказал, что это были судороги. Больше информации будет позже», – сказал Маркиньос.