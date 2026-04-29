Нойер объяснил 5 пропущенных голов от «ПСЖ»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался после гостевого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (4:5).
«Конечно, пропустить 5 голов – это неприятно для любой защиты и любого вратаря. Вы видели эти голы. Отразить удары было тяжело. В двух случаях я был очень близок – мог достать или даже коснулся мяча.
Тем не менее мы проявили характер и отыграли два гола. Даже могли сделать счет 5:5. Мы знаем, что на следующей неделе у нас домашняя игра и что все в наших руках. Еще все возможно», – сказал Нойер.
- Голкипер не отразил ни одного удара в створ своих ворот.
- У «Баварии» отличились Гарри Кейн на 17-й с пенальти, Майкл Олисе на 41-й, Дайот Упамекано на 65-й и Луис Диас на 68-й. Голы у «ПСЖ» забили Хвича Кварацхелия на 24-й и 56-й минутах, Жоау Невеш на 33-й и Усман Дембеле на 45+4-й (с пенальти) и 58-й.
- Ответная игра состоится 6 мая.
