Нойер объяснил 5 пропущенных голов от «ПСЖ»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался после гостевого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (4:5).

«Конечно, пропустить 5 голов – это неприятно для любой защиты и любого вратаря. Вы видели эти голы. Отразить удары было тяжело. В двух случаях я был очень близок – мог достать или даже коснулся мяча.

Тем не менее мы проявили характер и отыграли два гола. Даже могли сделать счет 5:5. Мы знаем, что на следующей неделе у нас домашняя игра и что все в наших руках. Еще все возможно», – сказал Нойер.