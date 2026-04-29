Компани описал матч «ПСЖ» – «Бавария»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани дал комментарии по итогам первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Парижане дома выиграли со счетом 5:4.

Компани был на трибунах из-за дисквалификации.

Ответная встреча в Мюнхене пройдет 6 мая.

«Мне понравилась игра, но было не по себе наблюдать за ней с непривычного места. Это был матч для тех, кто любит футбол.

На нашем стадионе будет огненная атмосфера, поэтому может произойти нечто особенное.

Мы хотели сохранить возможность отыграться дома, а при счете 2:5 это было под вопросом.

Мы никогда не сдаемся. Они приедут к нам, и мы отдадим все силы, даже если придется умереть. Мы их ждем и очень хотим провести этот матч», – сказал Компани.