Чуамени раскрыл, что Престианни мог сказать Винисиусу во время скандала

Полузащитник «Реала» Орельен Чуамени высказался о ситуации, возникшей в матче Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал» (0:1).

Игру останавливали во втором тайме после того, как Винисиус обвинил вингера лиссабонцев Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«Это недопустимо. Вини сказал нам, что тот парень назвал его «обезьяной» (mono), а тот утверждает, что ничего не говорил, что сказал... не знаю, «педики» (maricones) или что-то в этом роде.

Вини сказал нам, что мы должны продолжать играть. Не знаю, как сейчас комментировать. Мы поговорим, но подобное недопустимо.

Я сказал, что если есть проблема, то мы уйдем все вместе. Но мы пообщались и решили, что должны победить», – сказал Чуамени.