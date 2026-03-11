  • Слот высказался о судействе после поражения «Ливерпуля» от «Галатасарая»

Слот высказался о судействе после поражения «Ливерпуля» от «Галатасарая»

11 марта, 10:04

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги гостевого матча с «Галатасараем» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Он остался недоволен судейством. Главным арбитром был испанец Хесус Хиль Мансано.

«Мы начали игру очень хорошо, лучше, чем три месяца назад. У нас было три или четыре отличных момента, лучший – у Виртца. Мы не смогли забить, а через пять секунд после нашего момента соперники заработали угловой при первой же атаке.

Надо отдать им должное за то, что они относятся к каждому моменту как к последнему в своей жизни. Это то, чему мы точно можем поучиться, потому что мы относимся к своим шансам так, словно дальше их будет еще 10.

И вот мы пропустили. На этом стадионе играть тяжело уже при 0:0, а после пропущенного гола нам стало еще сложнее.

Мне сложно судить, но я слышал разные мнения насчет отмененного гола, там не все очевидно.

Давайте предположим, что решение верное, но тогда меня еще больше расстраивает то, что судья назначал штрафной уже только за взгляд в сторону игроков «Галатасарая», а в то же время взгляните на то, как тянули ван Дейка перед тем, как мяч попал Конате в руку. В таком случае можно смело говорить, что атмосфера на этом матче произвела впечатление не только на нас», – сказал Слот.

  • Единственный гол забил Марио Лемина на 7-й минуте.
  • Ответный матч пройдет 18 марта.

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
Лига чемпионов Ливерпуль Галатасарай Слот Арне
