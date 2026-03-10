Лига чемпионов. «Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» в 1/8 финала

«Ливерпуль» потерпел гостевое поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26.

Команда Арне Слота уступила «Галатасараю» в Стамбуле – 0:1.

Единственный гол на 7-й минуте забил Марио Лемина. Ему ассистировал Виктор Осимхен.

Ответная встреча на «Энфилде» пройдет в среду, 18 марта, в 23:00 по московскому времени.

Победитель этой пары выйдет в четвертьфинале ЛЧ на «ПСЖ» или «Челси».