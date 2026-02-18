На заставке телефона Престианни обнаружили фото с Винисиусом

В соцсетях обнаружили интересную деталь после матча «Бенфика» – «Реал».
Болельщики заметили на заставке телефона Джанлуки Престианни фотографию с Винисиусом.
Этот момент попал в объектив камеры в ролике, опубликованном португальским клубом пять дней назад: видео было снято на борту самолeта.
- В матче «Бенфика» – «Реал» произошел расистский скандал, из-за чего игра была остановлена на 8 минут.
- Престианни обращался к Винисиусу, прикрывая рот футболкой. Бразилец заявил, что тот называл его «обезьяной».
