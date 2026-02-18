На заставке телефона Престианни обнаружили фото с Винисиусом

В соцсетях обнаружили интересную деталь после матча «Бенфика» – «Реал».

Болельщики заметили на заставке телефона Джанлуки Престианни фотографию с Винисиусом.

Этот момент попал в объектив камеры в ролике, опубликованном португальским клубом пять дней назад: видео было снято на борту самолeта.