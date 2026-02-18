Каррагер обвинил Моуринью в лицемерии из-за слов о Винисиусе

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о скандале в игре Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал» (0:1).

Встречу останавливали во втором тайме после того, как вингер «Мадрида» Винисиус обвинил вингера лиссабонцев Джанлуку Престианни в расистских высказываниях. Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью заявил: «На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается». Португалец также сказал, что Винисиус «отпраздновал в неуважительном ключе».

«Каждый может праздновать как хочет, Винисиус не должен терпеть расистские оскорбления.

Немного лицемерно критиковать Винисиуса со стороны Моуринью, человека, который провоцировал соперников чаще, чем любой другой тренер в истории. Помните, как он бежал вдоль боковой линии на «Олд Траффорд»?

Я помню, как Моуринью сказал заткнуться болельщикам «Ливерпуля», когда «Челси» забил гол на последних минутах в финале Кубка Англии. Немного лицемерно с его стороны критиковать Винисиуса. Это был фантастический гол в матче Лиги чемпионов, и он имеет полное право праздновать его как хочет», – сказал Каррагер.