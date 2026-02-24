Игрок «Бенфики» хочет подать в суд на Винисиуса и Мбаппе

Килиану Мбаппе и Винисиусу Жуниору грозит судебное разбирательство с полузащитником «Бенфики» Джанлукой Престианни.

Аргентинский футболист хочет подать в суд на нападающих «Реала» по итогам расистского скандала в прошлый вторник.

Неделю назад в первом стыковом матче Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1) Винисиус обвинил Престианни в расизме. Бразилец сказал судье, что соперник назвал его «обезьяной».

Мбаппе подтвердил слова одноклубника, а самого Престианни назвал «сраным расистом».