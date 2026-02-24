Введите ваш ник на сайте
Игрок «Бенфики» хочет подать в суд на Винисиуса и Мбаппе

Сегодня, 01:38
1

Килиану Мбаппе и Винисиусу Жуниору грозит судебное разбирательство с полузащитником «Бенфики» Джанлукой Престианни.

Аргентинский футболист хочет подать в суд на нападающих «Реала» по итогам расистского скандала в прошлый вторник.

Неделю назад в первом стыковом матче Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1) Винисиус обвинил Престианни в расизме. Бразилец сказал судье, что соперник назвал его «обезьяной».

Мбаппе подтвердил слова одноклубника, а самого Престианни назвал «сраным расистом».

  • УЕФА отстранил игрока «Бенфики» на один матч.
  • Лиссабонский клуб собирается оспорить это решение.
  • Престианни говорил, что назвал Винисиуса «педерастом», а не «обезьяной».

Источник: The Touchline
Лига чемпионов Реал Бенфика Мбаппе Килиан Винисиус Престианни Джанлука
c 7890
1771888346
Скандал набирает обороты. Ждем айболидов.Для них скандал как для шакалов обьедки трупа. Эти обязательно набегут.
Ответить
