«Реал» выступил с заявлением по инциденту с Винисиусом

«Реал» опубликовал заявление по поводу скандала в гостевом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0).

Встречу останавливали во втором тайме после того, как вингер мадридцев Винисиус обвинил вингера лиссабонцев Джанлуку Престианни в расистских высказываниях. Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«Футбольный клуб «Реал Мадрид» объявляет, что сегодня предоставил УЕФА все имеющиеся доказательства инцидентов, произошедших во вторник, 17 февраля, во время матча Лиги чемпионов, который наша команда провела в Лиссабоне против «Бенфики».

Наш клуб активно участвует в расследовании, начатом УЕФА в связи с неприемлемыми актами расизма, имевшими место во время этого матча.

«Реал» выражает благодарность за единодушную поддержку и любовь, проявленные к нашему игроку Винисиусу Жуниору со стороны всех в футбольном мире.

«Реал Мадрид» продолжит работу в сотрудничестве со всеми учреждениями по искоренению расизма, насилия и ненависти в спорте и обществе», – говорится в заявлении «Реала».