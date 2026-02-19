Введите ваш ник на сайте
  Девушка Винисиуса прокомментировала расистский скандал в матче с «Бенфикой»

Девушка Винисиуса прокомментировала расистский скандал в матче с «Бенфикой»

Сегодня, 00:35
1

Вирджиния Фонсека, девушка вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, сделала заявление о расистском инциденте в гостевом матче ЛЧ против «Бенфики» (1:0).

  • Игру останавливали во втором тайме, когда бразилец обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной».
  • Футболист «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
  • Ему грозит 10-матчевая дисквалификация.

«Мы должны говорить о его мужестве, о его силе, с которой он прошел через все это на поле и продолжал играть.

Он провел прекрасную игру, забил победный гол. Я восхищена им. Я всегда с ним и всегда болею за него», – сказала Фонсека.

Источник: A Bola
Лига чемпионов Реал Бенфика Винисиус
