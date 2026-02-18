Головину посоветовали задуматься о завершении карьеры

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил серию удалений полузащитника «Монако» Александра Головина.

Российский футболист получил прямую красную карточку в 1-м стыковом матче ЛЧ с «ПСЖ» (2:3).

Он шипами въехал в голеностоп соперника.

Головин удалился во второй игре подряд. Также у него голевые передачи в двух встречах кряду.

«Вчерашний матч Лиги чемпионов я не смотрел, только счeт увидел и знаю, что Головин удалился. Вряд ли он сейчас усилил бы ЦСКА, если бы вернулся. Ему уже около 30 лет, возраст сказывается, и нарушения пошли.

Система игры уже не та, что прежде. Нервничает он. Хочет играть лучше, а у него ничего не получается. Скоро сядет на лавку, а потом отдадут в аренду куда-нибудь, вот этим всe и закончится.

Но здесь главное – заканчивать войну с самим собой. Может, стоит поискать другую работу, тренерскую, если есть к этому призвание. Это нормально», – заявил Пономарев.