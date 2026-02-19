Два игрока покинули «Спартак», ЦСКА против Генича, команда Хайкина грохнула «Интер» в ЛЧ и другие новости

Головин и Сафонов признаны худшими игроками в матче «Монако» – «ПСЖ»

«Зенит» может купить аргентинца на случай ухода Педро

Игрок «Спартака» перешел в клуб Первой лиги

Генич высказался о потенциальной травматичности Глебова и получил шквал критики от болельщиков ЦСКА – есть реакция клуба и «Матч ТВ»

«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего

ЦСКА победил «Ростов» в товарищеском матче с дебютным голом Баринова

«Ахмат» объявил о переходе игрока «Спартака», от которого отказался «Локомотив»

Вендел впервые прокомментировал недельное опоздание на сборы «Зенита»

В Португалии раскрыли, что говорил Винисиус во время расистского скандала – его обидчику грозит 10-матчевая дисквалификация

ЦСКА предложил 30 миллионов за нападающего из Примеры

«Буде-Глимт» Хайкина обыграл «Интер» в стыках Лиги чемпионов, «Ньюкасл» уничтожил «Карабах», «Атлетико» упустил победу над «Брюгге»