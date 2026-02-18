Бубнов составил топ-3 лучших тренеров мира

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал тройку сильнейших тренеров прямо сейчас.

– Топ-3 тренера прямо сейчас лучших в мире? Ну, Анчелотти, понятно, первое место, окей. Второе и третье место следом за Анчелотти?

– Ну, Гвардиола. 100%. Второе место. Третье…

– Талалаев?

– Всe настроение испортил.

– Хорошо, Анчелотти, Гвардиола и третий?

– Третий, который тоже достиг выдающихся результатов, это, конечно, Клопп. Его нельзя обойти.

Потому что то, что он с «Ливерпулем» сделал… И сколько он там работал, и на какой волне ушeл.

Его до сих пор вспоминают и зовут обратно. Поэтому это тоже выдающийся тренер.