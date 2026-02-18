В ЦСКА отреагировали на слова Генича о будущих травмах Глебова

Глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов ответил на высказывание комментатора «Матч ТВ» Константина Генича о потенциальной травматичности Кирилла Глебова.

«В настоящее время ни у одного футболиста ПФК ЦСКА нет повышенного риска травматизма ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.

Само собой, это касается и Кирилла Глебова, который полностью адаптирован к нагрузкам и хорошо их переносит», – написал Безуглов в своем телеграм-канале.