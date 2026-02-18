Орлов охарактеризовал тренерский стиль Талалаева

Комментатор Геннадий Орлов высказался о методах работы главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
«Мне очень нравится, как Андрей Талалаев [работает]. Нравится его творческий и научный подход к футболу. И как он следит за всем современным, как он работает с игроками.
У него всe-таки больше стиль советского тренера. Вот почему я его сравниваю с Лобановским. Он, как и Лобановский, закончил математическую школу с медалью. Не даются так просто красные дипломы», – заявил Орлов.
- «Балтика» ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ с 35 очками в 18 турах.
- Талалаев возглавляет калининградскую команду с сентября 2024 года.
Источник: «Чемпионат»