Орлов охарактеризовал тренерский стиль Талалаева

Сегодня, 16:01
2

Комментатор Геннадий Орлов высказался о методах работы главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Мне очень нравится, как Андрей Талалаев [работает]. Нравится его творческий и научный подход к футболу. И как он следит за всем современным, как он работает с игроками.

У него всe-таки больше стиль советского тренера. Вот почему я его сравниваю с Лобановским. Он, как и Лобановский, закончил математическую школу с медалью. Не даются так просто красные дипломы», – заявил Орлов.

  • «Балтика» ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ с 35 очками в 18 турах.
  • Талалаев возглавляет калининградскую команду с сентября 2024 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Орлов Геннадий
...уефан
1771420473
...на счёт "стиля советских тренеров", зря конечно Орлов обобщил так, но большая доля истины в его словах, относительно работы Талалаева, есть...
Ответить
Интерес
1771423028
Эх,Гена,его даже статус "футбольного человека" в глазах Бубнова не спасает. САм то Алекс в школу ходил, но мимо, а тут ещё и математическая...
Ответить
