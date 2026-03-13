Быстров – о «Спартаке»: «Классно спели в караоке, а нужно поработать на футбольном поле»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о работе красно-белых на сборах.
«Одного лидера не бывает, должен быть костяк. Мы видим, что у «Спартака» это иностранцы.
И пока они хорошо могут выступить только в караоке, а по-футбольному им еще работать и работать. Классно спели! Это выполнили на пять баллов, прыгнули выше конкурентов. Но на отработку действий в обороне, видимо, не хватило времени. Возможно, нужно поработать еще немного не в зале для караоке, а на футбольном поле», – сказал Быстров.
- С 5 января главным тренером «Спартака» стал Хуан Карлос Карседо.
- Под руководством испанца красно-белые одержали две победы в РПЛ и потерпели одно поражение в FONBET Кубке России.
- 14 марта «Спартак» сыграет с «Зенитом» в 21-м туре РПЛ.
