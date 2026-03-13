Быстров – о «Спартаке»: «Классно спели в караоке, а нужно поработать на футбольном поле»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о работе красно-белых на сборах.

«Одного лидера не бывает, должен быть костяк. Мы видим, что у «Спартака» это иностранцы.

И пока они хорошо могут выступить только в караоке, а по-футбольному им еще работать и работать. Классно спели! Это выполнили на пять баллов, прыгнули выше конкурентов. Но на отработку действий в обороне, видимо, не хватило времени. Возможно, нужно поработать еще немного не в зале для караоке, а на футбольном поле», – сказал Быстров.