Быстров объяснил проблемы «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о перспективах питерцев в текущем сезоне.
«Все говорят, что питерцы с этим составом должны идти вверху и с отрывом. Но в последние два сезона все очень плотно в таблице. И нет зрелищной игры, которая бывала у «Зенита» раньше.
У всех команд бывают провальные матчи, но проигрывать аутсайдерам... Я такого давно не помню. Наверное, те футболисты, которые раньше приносили пользу, постарели. А новые не дают результата», – сказал Быстров.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 42 очками после 20 туров. Отставание от «Краснодара» составляет 1 очко.
- В прошлом туре петербуржцы на выезде проиграли «Оренбургу» (1:2).
Источник: «Спорт-Экспресс»