Быстров объяснил проблемы «Зенита»

13 марта, 09:55
8

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о перспективах питерцев в текущем сезоне.

«Все говорят, что питерцы с этим составом должны идти вверху и с отрывом. Но в последние два сезона все очень плотно в таблице. И нет зрелищной игры, которая бывала у «Зенита» раньше.

У всех команд бывают провальные матчи, но проигрывать аутсайдерам... Я такого давно не помню. Наверное, те футболисты, которые раньше приносили пользу, постарели. А новые не дают результата», – сказал Быстров.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 42 очками после 20 туров. Отставание от «Краснодара» составляет 1 очко.
  • В прошлом туре петербуржцы на выезде проиграли «Оренбургу» (1:2).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир
Комментарии (8)
andr45
1773386673
РАДИМОВ «Выскажу свою версию происходящего. Семак хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение»
Ответить
TOMSON
1773387856
Что ты там Володя не помнишь? Память подводить стала? Еще скажи, что в ваше время такого не было
Ответить
Юбиляр
1773390267
Проблемы Зенита ??? - главные проблемы еще впереди !Гыгыгы.
Ответить
Бриг
1773391532
многовато стало комментов от Быстрова, причем не интересных
Ответить
FROLL007
1773397082
В субботу про проблеммы никто и не вспомнит после разгрома антинародных. Гыгыгы
Ответить
lek!
1773397490
Время Семака пришло как видать , нужны новые идеи.
Ответить
