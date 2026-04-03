Раскрыты функции жены Челестини в ЦСКА

Ракель, жена главного тренера ЦСКА Фабио Челестини, исполняет в команде функции аналитика и не входит в тренерский штаб.

«Она не участвует в тактических занятиях и не является членом тренерского штаба, пусть и присутствует на каждой тренировке команды, наблюдая со стороны. Весь еe функционал сводится к нарезанию тактических видео и клипов по требованиям Фабио для будущих обсуждений между всеми членами тренерского штаба.

Условно, главный тренер может попросить собрать еe видеоподборку с угловыми ЦСКА с правого фланга. Или выходов «Краснодара» в контратаки. Этим задачи Рикель и ограничиваются», – рассказал источник.