Умяров ответил на слова Аршавина о том, что «Спартак» – не топ-клуб

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о словах экс-игрока «Зенита» Андрея Аршавина о статусе красно-белых в российском футболе.

– Сейчас от вас болельщики ждут победы в Кубке.

– От «Спартака» всегда ждут самых высоких результатов и достижений. Последние годы не удается этого добиться. Но поверьте, мы требовательны к себе. В этом году есть шанс, и мы будем за него цепляться.

– Андрей Аршавин сказал, что «Спартак» сейчас не топ-клуб. Согласен?

– Его мнение. У каждого оно свое. Отвечать нужно на поле.