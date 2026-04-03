Умяров ответил на слова Аршавина о том, что «Спартак» – не топ-клуб

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о словах экс-игрока «Зенита» Андрея Аршавина о статусе красно-белых в российском футболе.
– Сейчас от вас болельщики ждут победы в Кубке.
– От «Спартака» всегда ждут самых высоких результатов и достижений. Последние годы не удается этого добиться. Но поверьте, мы требовательны к себе. В этом году есть шанс, и мы будем за него цепляться.
– Андрей Аршавин сказал, что «Спартак» сейчас не топ-клуб. Согласен?
– Его мнение. У каждого оно свое. Отвечать нужно на поле.
- Ранее Аршавин сказал о «Спартаке»: «Чемпионский футбол за 20 лет показали один раз. Люди моего поколения ассоциируют команду с красивым футболом, стеночками, но про это можно забыть».
- После 2003 года «Спартак» выиграл три трофея, по разу победив в чемпионате, Кубке и Суперкубке России.
