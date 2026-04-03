Умяров сравнил принципиальность матчей с «Зенитом» и ЦСКА для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о противостояних красно-белых с «Зенитом» и ЦСКА.

– Ждать ли реванша от «Спартака» в матче FONBET Кубка России [с «Зенитом»]?

– Победа очень важна. Да, в РПЛ мы не добились положительного результата, в Кубке же – кто проиграет, тот и вылетит. Мы долгое время не можем победить в Санкт-Петербурге, надо исправляться.

– Для тебя афиша «Спартак» – «Зенит» более громкая, чем дерби с ЦСКА?

– Мне кажется, они одинаковые. В разные моменты внимание к матчам отличается, влияет же и таблица. По антуражу могу сказать, что с ЦСКА дерби принципиальнее – часто перед такими встречами подходят болельщики, настраивают. Это все-таки историческое противостояние. Перед «Зенитом» такое тоже есть – но у более молодого поколения фанатов.