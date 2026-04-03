В «Балтике» рассказали о спросе на игроков команды

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян сказал, что к одному из игроков команды есть интерес из чемпионата Бразилии.

– На двух-трех игроков будет устойчивый спрос внутри лиги, возможно извне тоже будут клубы, которые заинтересуются. Думаю, многие клубы следят за нашими игроками и сами решат, кто им интересен.

– Контактировала ли «Балтика» с потенциальными покупателями?

– Пока рано. Знаю, что есть несколько футболистов, которыми интересуются зарубежные клубы, но они пока просто на уровне сбора информации. Возможно, это лонг-лист, возможно они просто присматриваются к ним и думают, включать ли их в этот лонг-лист. Знаю точно, что наши игроки привлекли интерес серьезных клубов. Точно к одному игроку есть интерес из Латинской Америки, из Бразилии.