Раскрыта причина ухода Березуцкого из штаба Челестини

Тренер Алексей Березуцкий ушел из штаба Фабио Челестини в ЦСКА из-за того, что не чувствовал себя нужным.
«Фабио и Алексей не сошлись и во взглядах на футбол, и характерами, и вовлечение Алексея в работу на тренировках было очень низким. Челестини это тоже замечал, что не помогало выравниванию их отношений – они оставались сухими.
Дошло до того, что Березуцкий даже перестал высказывать своe мнение по тренировочному процессу и матчам. Перед началом зимних сборов Алексей покинул команду по собственному желанию», – рассказал источник.
- В 2021–2022 годах Алексей Березуцкий был главным тренером ЦСКА.
- Фабио Челестини возглавляет красно-синих с 20 июня 2025 года.
Источник: «Чемпионат»