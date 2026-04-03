Раскрыта причина ухода Березуцкого из штаба Челестини

Тренер Алексей Березуцкий ушел из штаба Фабио Челестини в ЦСКА из-за того, что не чувствовал себя нужным.

«Фабио и Алексей не сошлись и во взглядах на футбол, и характерами, и вовлечение Алексея в работу на тренировках было очень низким. Челестини это тоже замечал, что не помогало выравниванию их отношений – они оставались сухими.

Дошло до того, что Березуцкий даже перестал высказывать своe мнение по тренировочному процессу и матчам. Перед началом зимних сборов Алексей покинул команду по собственному желанию», – рассказал источник.