Григорян отметил ситуацию в «Спартаке», которая «выглядит комично»

Тренер Александр Григорян считает, что у главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо пока не получается сбалансировать игру подопечных в обороне.
«У Карседо пока что не получается сбалансировать игру в обороне «Спартака». Они пока слишком уязвимы на стандартах. При этом они говорят, что отрабатывают игру на них – это выглядит немного комично», – сказал Григорян.
- Карседо стал главным тренером «Спартака» с 5 января.
- Под руководством испанца красно-белые одержали две победы в РПЛ и потерпели одно поражение в FONBET Кубке России.
- 14 марта «Спартак» сыграет с «Зенитом» в 21-м туре РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»