  Григорян отметил ситуацию в «Спартаке», которая «выглядит комично»

Григорян отметил ситуацию в «Спартаке», которая «выглядит комично»

13 марта, 10:35
10

Тренер Александр Григорян считает, что у главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо пока не получается сбалансировать игру подопечных в обороне.

«У Карседо пока что не получается сбалансировать игру в обороне «Спартака». Они пока слишком уязвимы на стандартах. При этом они говорят, что отрабатывают игру на них – это выглядит немного комично», – сказал Григорян.

  • Карседо стал главным тренером «Спартака» с 5 января.
  • Под руководством испанца красно-белые одержали две победы в РПЛ и потерпели одно поражение в FONBET Кубке России.
  • 14 марта «Спартак» сыграет с «Зенитом» в 21-м туре РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Григорян Александр Карседо Хуан Карлос
Комментарии (10)
Бумбраш
1773388294
Немного комично,это когда чела экспертом на ТВ приглашают,а его даже из бабского футбола увольняли..вот это действительно комично
Ответить
...уефан
1773388737
...давненько носатого на Бомбере не было...
Ответить
Good_win_ФКСМ
1773389174
немного комично видеть напротив фамилии Григорян подпись "тренер" - везде обделывался и с треском вылетал, где только ни пытался тренировать...
Ответить
Юбиляр
1773390105
О еще один " комик" нарисовался на букву "Г" !...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773390193
Кто болеет за спартак в цирке не смеются. Гыгыгы
Ответить
ScarlettOgusania
1773392373
про григоряна в СМИ пишут, что он якобы тренер, только когда он тренировал, григорян и сам уже, наверное, забыл, "что выглядит очень комично"...) только языком трындит на срач-тв...
Ответить
SLADE2019
1773392681
Сказал то человек все по делу. Причем здесь, какой он тренер? Тем более тренировал команды, находившиеся и до него, и во время него, да и после него на дне. Про Спартак писали, что это будет команда стандартов, то есть будет много забивать после них. А после трех игр, впечатление такое, что пожар наступает у самого Спартака при стандартах. Все это выглядит комично. Хотя, во многом и трагично.
Ответить
