Канчельскис определил самую стабильную команду России

Андрей Канчельскис похвалил ЦСКА за усиление состава во время зимнего трансферного окна.

Армейцы подписали защитника Матеуса Рейса, хавбеков Дмитрия Баринова и Данилу Козлова, а также форварда Лусиано Гонду.

Столичная команда ушла на зимнюю паузу на 4-м месте в РПЛ с 4-очковым отставанием от лидера.

«Я всегда говорил, что ЦСКА – самая стабильная команда в России за последние 10-12 лет. Они стабильно в тройке, стабильно играют и всегда ведут борьбу за высокие места.

Зимние трансферы подтверждают, что армейцы не хотят довольствоваться вторым или третьим местом, а хотят побеждать. Поэтому делают такие усиления», – сказал Канчельскис.