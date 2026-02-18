Введите ваш ник на сайте
Реакция «Матч ТВ» на конфликт Генича с болельщиками ЦСКА

Сегодня, 21:27
1

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин опубликовал заявление по поводу критики в адрес комментатора Константина Генича за его высказывание о потенциальной травматичности вингера ЦСКА Кирилла Глебова.

«Видео, вокруг которого появилось так много разговоров в медиа и телеграм-каналах, не имеет отношения к «Матч ТВ», но в ситуации массовой эмоциональной реакции на слова нашего штатного сотрудника и коллеги Константина Генича считаем правильным выразить ему публичную поддержку.

С развитием медиа и появлением на стадионах десятков камер и фотографов любой игрок находится под микроскопом. В своем высказывании, ставшим причиной столь эмоциональной реакции болельщиков ЦСКА, Генич лишь цитирует одно из мнений одного из знакомых «футбольных людей», которое потенциально является темой для обсуждения в вышеупомянутом шоу.

Хочется напомнить, что сам Константин не раз сталкивался с тяжелейшими травмами, которые во многом повлияли на его карьеру. При этом мы понимаем, что болельщики ЦСКА, будучи преданными цветам своего клуба – клуба, который мы уважаем и с которым давно и плодотворно работаем по самым разным направлениям – могли услышать в словах Генича, не дай бог, предсказание о здоровье талантливого молодого игрока их клуба. Очевидно, что этот диалог не имел в себе никаких подоплек и двойных смыслов, не был спродюсирован в чьих-либо интересах.

Одновременно с этим считаем важным отметить, что тема здоровья спортсменов и их травматичности всегда была одной из самых тонких и болезненных, а значит и подход к их освещению должен быть максимально корректным, основанным на проверенных фактах.

Мы желаем всем футболистам крепкого здоровья перед возобновлением сезона и надеемся, что сложившееся недопонимание будет быстро урегулированно», – написал Тащин в своем телеграм-канале.

  • 20-летний Глебов – воспитанник ЦСКА.
  • За главную команду армейцев он провел 66 матчей, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.

Источник: телеграм-канал генпродюсера «Матч ТВ» Александра Тащина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Глебов Кирилл Генич Константин
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
шахта Заполярная
1771440585
Слов много.
Ответить
