  Стало известно, сколько «Пари НН» заплатит за защитника «Зенита»

Стало известно, сколько «Пари НН» заплатит за защитника «Зенита»

Сегодня, 14:14

Появились финансовые подробности перехода центрального защитника Ильи Кирша в «Пари НН».

  • Нижегородцы арендуют игрока с обязательством выкупа.
  • Для этого «Зенит» досрочно вернет 21-летнего футболиста из новороссийского «Черноморца».
  • Кирш в этом сезоне провел 17 матчей без голевых действий.
  • Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.

«Пари НН» заплатит 8 миллионов рублей «Черноморцу» в качестве компенсации за досрочное расторжение арендного соглашения.

Что касается обязательного выкупа, то стороны согласовали сумму 22 миллиона рублей.

Контракт Кирша с клубом из Нижнего Новгорода будет рассчитан до лета 2029 года.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Черноморец Пари НН Зенит Кирш Илья
