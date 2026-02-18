Стало известно, сколько «Пари НН» заплатит за защитника «Зенита»

Появились финансовые подробности перехода центрального защитника Ильи Кирша в «Пари НН».
- Нижегородцы арендуют игрока с обязательством выкупа.
- Для этого «Зенит» досрочно вернет 21-летнего футболиста из новороссийского «Черноморца».
- Кирш в этом сезоне провел 17 матчей без голевых действий.
- Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.
«Пари НН» заплатит 8 миллионов рублей «Черноморцу» в качестве компенсации за досрочное расторжение арендного соглашения.
Что касается обязательного выкупа, то стороны согласовали сумму 22 миллиона рублей.
Контракт Кирша с клубом из Нижнего Новгорода будет рассчитан до лета 2029 года.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова