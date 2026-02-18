Стало известно, сколько «Пари НН» заплатит за защитника «Зенита»

Появились финансовые подробности перехода центрального защитника Ильи Кирша в «Пари НН».

Нижегородцы арендуют игрока с обязательством выкупа.

Для этого «Зенит» досрочно вернет 21-летнего футболиста из новороссийского «Черноморца».

Кирш в этом сезоне провел 17 матчей без голевых действий.

Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.

«Пари НН» заплатит 8 миллионов рублей «Черноморцу» в качестве компенсации за досрочное расторжение арендного соглашения.

Что касается обязательного выкупа, то стороны согласовали сумму 22 миллиона рублей.

Контракт Кирша с клубом из Нижнего Новгорода будет рассчитан до лета 2029 года.