Генич – о «Спартаке» при Карседо: «Напоминает пионерский лагерь»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич указал на позитивные изменения в раздевалке «Спартака».

В начале января команду возглавил Хуан Карлос Карседо.

Москвичи ушли на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.

– Есть ли понимание, какое настроение в «Спартаке» при новом тренере?

– Я был на матче красно-белых с китайским клубом «Далянь». И все, что происходило в команде перед игрой, напомнило мне пионерский лагерь.

– Что вы имеете в виду?

– Сотрудники, тренеры, ассистенты – все друг друга подбадривают. Так, будто выходят на войну! А ведь это всего лишь товарищеская игра.

Кто-то отдал точную передачу без сопротивления – ему сразу все кричат: «Браво, браво!» Подходят, отбивают пять, обнимаются, целуются.

Перед выходом на поле каждый проходит длиннющий коридор: все должны отбить друг другу пять.

Мне это напомнило видео сборной России, на котором был показан Валерий Карпин и весь его тренерский штаб. Там пока дойдешь до поля – устанешь!

У «Спартака» такое же братание и сплоченность.

– Семья.

– Суперсемья!

– Главное, чтобы не развелись.

– Дай бог! Все тренеры в «Спартаке» начинают одинаково – ярко. Через полгода появляется особое доверие, шарм. А потом все куда-то девается.

Сейчас все довольны: есть результат в товарищеских матчах, видео с песнями и караоке.

Все руководство «Спартака» было на сборах: гендиректор Сергей Некрасов, член совета директоров Павел Жданов... Так что будем наблюдать дальше.