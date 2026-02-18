Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игрок «Зенита» заявил о принципиальности товарищеского матча с «Краснодаром»

Игрок «Зенита» заявил о принципиальности товарищеского матча с «Краснодаром»

18 февраля, 09:32
2

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич сказал, что товарищеский матч с «Краснодаром» (1:0) на сборе в ОАЭ был принципиальным для его команды.

«Мы проиграли им в Зимнем кубке, поэтому сегодняшняя игра была чуть принципиальной для нас. Мы хотели показать, что хорошо работаем на сборах, и что у нас хорошая команда. В этом матче игроки «Зенита» показали характер и футбольные качества», – сказал Дркушич.

Еще по теме:
Глушенков: «У Вендела можно почерпнуть только пофигизм, но у меня порядок с этим» 2
Глушенков не знает новичка «Зенита» Дурана: «Дюранта знаю, в NBA играет» 2
Вендел объяснил, почему хотел покинуть «Зенит» 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Зенит Краснодар Дркушич Ваня
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Volrad777
1771397174
Дыркушич что ты несёшь?
Ответить
АЛЕКС 58
1771419998
Последние два года озон больше денег заносит судьям
Ответить
Главные новости
ФотоМатч Кубка России могут перенести в Химки из-за плохого состояния поля на одной из арен
13:52
Галицкий объяснил стиль «Краснодара» словами Цоя: «Нам не нужна победа любой ценой»
13:38
Экс-игрок «Спартака» рассказал о мечте возглавить клуб
13:24
1
Кордоба рассказал о срыве трансфера в «Зенит»
12:59
2
В «Сосьедаде» определились с будущим Захаряна
12:35
1
Гвардиола посоветовал своим игрокам алкоголь для выходных
12:20
2
Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену
11:30
1
Аленичев заявил, что не вернется тренировать во Вторую лигу
11:15
2
Важное заявление Роналду о своем будущем
10:57
4
ФотоНовую форму «Ювентуса» сравнили с тюремной робой
10:05
9
Все новости
Все новости
Березуцкий оценил вклад Гинера в российский футбол
13:11
Реакция Филимонова на тезис, что «Спартак» уже не топ-клуб
12:56
1
Смолов поздравил «Краснодар» с «совершеннолетием»
12:47
Тренер «Крыльев» оценил зимние трансферы клуба
12:14
1
У клуба Первой лиги сорвался переход экс-спартаковца Мелешина
11:58
Экс-защитник сборной России отметил рост цен на продукты и ЖКХ
11:48
2
Аленичев заявил, что не вернется тренировать во Вторую лигу
11:15
2
Спартаковец Ву рассказал о прогрессе в изучении русского языка
10:43
2
Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»
09:45
6
Непомнящий назвал клуб РПЛ, который сделал «закупку на чемпионство»
01:47
5
Инсайд Губерниева по поводу цен на ЖКХ
00:41
5
12 самых важных людей российского футбола по итогам 2025 года
00:11
20
Известны финалисты Кубка легенд
Вчера, 23:29
Глушаков оформил покер за «Спартак»
Вчера, 23:21
10
Погребняк спрогнозировал, кто весной забьет больше – Дуран или Соболев
Вчера, 23:05
3
«Зенит» не пригласил Малафеева на Кубок легенд
Вчера, 22:47
8
Файзулин считает, что лучший игрок РПЛ выступает за «Спартак»
Вчера, 22:20
6
Глушенков высказался о возможной смене гражданства
Вчера, 22:06
Ловчев выявил беду «Спартака»
Вчера, 21:40
3
Аленичев чувствительно унизил Мостового
Вчера, 21:36
7
Тихонов поразил выбором лучшего российского игрока в 21-м веке
Вчера, 21:30
3
Кержаков вспомнил, как его пытался купить «Спартак»
Вчера, 21:24
5
Саусь прокомментировал дебютный гол за «Спартак»
Вчера, 20:03
1
ФотоАкинфеев встретился в ОАЭ с тренером европейской сборной: «Михалыч, всегда рады!»
Вчера, 19:40
6
Аленичев сравнил силу «Спартака» 90-х и нынешнего «Зенита»
Вчера, 19:26
34
Файзулин назвал лучшего игрока в истории РПЛ
Вчера, 18:29
У фанатов «Спартака» серьезные претензии к Максименко
Вчера, 17:46
13
«Зенит» может лишиться еще одного легионера
Вчера, 17:31
26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 