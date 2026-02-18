Игрок «Зенита» заявил о принципиальности товарищеского матча с «Краснодаром»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич сказал, что товарищеский матч с «Краснодаром» (1:0) на сборе в ОАЭ был принципиальным для его команды.
«Мы проиграли им в Зимнем кубке, поэтому сегодняшняя игра была чуть принципиальной для нас. Мы хотели показать, что хорошо работаем на сборах, и что у нас хорошая команда. В этом матче игроки «Зенита» показали характер и футбольные качества», – сказал Дркушич.
- Единственный гол забил Максим Глушенков на 29-й минуте.
- 6 февраля 2026 года «Краснодар» обыграл «Зенит» в матче Зимнего кубка РПЛ со счeтом 3:0.
Источник: «Матч ТВ»