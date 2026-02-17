Быстров одним словом описал соперников сборной России в марте

Владимир Быстров недоволен выбором соперников для мартовских матчей сборной России.

Сообщалось, что команда Валерия Карпина сыграет с Мали (54-е место в рейтинге ФИФА) и Гватемалой (94-е место).

Сборная почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.

В 2025 году Россия сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).

«Ничего не знаю про сборные Мали и Гватемалы. Знаю, что есть такие страны.

С кем бы могли сыграть, если не с ними? Это вопрос к РФС.

Но играть с Мали и Гватемалой – это смех», – сказал Быстров.