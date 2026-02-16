Гурцкая назвал трансфер «Краснодара» катастрофическим: «Просто зачем?»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает бессмысленным переход в «Краснодар» нападающего Хуана Боселли.

11 февраля уругвайца выкупили у «Пари НН» за 60+30 миллионов рублей.

С новичком подписали контракт до лета 2028 года.

В этом сезоне 26-летний Боселли забил 10 голов в 20 матчах.

«Для меня переход Боселли в «Краснодар» – это просто катастрофа. Это не замена Перрену.

Я не помню, чтобы он играл где-то крайнего нападающего хорошо. Насколько он умеет хорошо играть, допустим, с краю – мы вообще об этом ничего не знаем.

Может ли он заменить Кордобу? Не знаю. Мне не нравится Мозес, точно, он не уровень «Краснодара». Но он больше готов к игре «Краснодара».

Он больше готов к комбинационной игре, чем Боселли. Потому что мне кажется, что Боселли – это вообще не игрок, который в комбинационный футбол может играть.

Я не понимаю, для чего вообще это. Хоть для сегодняшнего футбола 650 тысяч евро, или сколько там, 65 миллионов рублей – это не такие большие деньги, но просто зачем?

Для того, чтобы он летом поехал куда-то искать себе команду», – сказал Гурцкая.