Гурцкая – о новом защитнике ЦСКА: «Это не замена Дивееву»

Футбольный агент Тимур Гурцкая порассуждал о готовящемся трансфере Матеуса Рейса из «Спортинга» в ЦСКА.

«Во-первых, у него рост 184 см. То есть это не замена Дивееву, потому что это сильное ослабление игры головой сразу, когда в тебя полетят навесы. Потому что он не сильно высокий.

Была пара, они под 190 см оба, да? И Лукин, и Дивеев. У тебя Гайич невысокий, получается, только Мойзес и Лукин на стандартах будут у тебя спасать.

ЦСКА смотрится перспективно на бумаге. Надо посмотреть ещe, как они будут выглядеть в первом туре [после возобновления чемпионата].

Амбиции есть у команды, появились бабки. Козлов – это перспектива, Рейс, Баринов и Гонду – опытные игроки», – сказал Гурцкая.